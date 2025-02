Enna: Distretto Sanitario, avviso ricevimento pubblico per la giornata di giovedì

PUBBLICITÀ

Il Distretto Sanitario di Enna ha diffuso il seguente avviso in previsione della giornata di domani, giovedì 6 febbraio, destinata, come ogni giovedì, al ricevimento del pubblico.

“Si comunica che, a causa del trasloco in atto degli uffici amministrativi del Distretto Sanitario di Enna allocati al piano rialzato di via Calascibetta, domani giovedì 6 febbraio 2025 il ricevimento al pubblico sarà garantito solo per casi urgenti di cambio medico o di ossigenoterapia. Il pubblico sarà ricevuto solo per i casi urgenti sopra rappresentati presso il secondo piano del Distretto di Enna – Viale Diaz n. 49. Ci scusiamo per il disagio”.