Enna: dissuasori non funzionati in via Mercato Sant’Antonio

Il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco, su sollecitazione di molti commercianti, residenti e comuni cittadini, ha depositato un’interrogazione al Sindaco per sapere se l’amministrazione sta lavorando al ripristino dei dissuasori ed entro quando tempo questi potranno tornare operativi nella via Mercato Sant’Antonio a Enna.

“Da qualche settimana i dissuasori non sono funzionanti – denuncia il consigliere di opposizione – questo ha comportato parcheggio selvaggio anche di fronte la chiesa di Maria SS. Addolorata che rischia di compromettere la pedonalizzazione della via”.

“Oggi il mercato Sant’Antonio è diventato un punto di riferimento gastronomico per tanti ennesi – ha proseguito Greco – soprattutto giovani e giovanissimi che nelle ore serali affollano la via per cenare presso le varie attività commerciali. Questo modello virtuoso, nato dallo sforzo e dell’impegno dei privati, è stato reso possibile anche grazie alla pedonalizzazione del mercato, agevolata dalla presenza di dissuasori elettrici che impediscono alle auto di invadere la strada”.