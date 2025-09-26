Enna, disservizio scuolabus, Greco (PD): “Presenterò interrogazione”

PUBBLICITÀ

“Apprendo dalla stampa che questa mattina, a causa del guasto di entrambi gli scuolabus comunali, decine di alunne e alunni dell’Istituto Neglia Savarese hanno perso un giorno di lezione per l’impossibilità di recarsi a scuola”. A dichiararlo il consigliere comunale del Partito Democratico di Enna Marco Greco.

“Se confermato – prosegue – si tratterebbe di un disservizio gravissimo anche e soprattutto alla luce dei recenti investimenti operati dal Comune e dell’ancor più recente azione ispettiva promossa dal collega Trovato. Presenterò già nelle prossime ore un’interrogazione all’Amministrazione Comunale e, nelle more, chiederò che si trovi una soluzione per garantire la piena ripresa del servizio già a partire da lunedì”.