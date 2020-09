Enna: disposizioni per il voto domiciliare degli elettori affetti da Covid-19

Con circolare del 29 settembre a firma congiunta degli Assessori alla Salute ed alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica della Regione Siciliana, sono state impartite disposizioni per la raccolta del voto domiciliare degli elettori affetti da Covid-19 o in isolamento obbligatorio o fiduciario.

Tali elettori, che saranno ammessi ad esprimere il proprio voto presso il Comune di residenza, devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, entro il terzo giorno antecedente la votazione, con modalità, anche telematiche, individuate dall’ente medesimo: una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso; un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla locale Azienda Sanitaria Provinciale, in data non anteriore al 20 settembre 2020 (14° giorno antecedente la data della votazione) che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 103 (stato di trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19).