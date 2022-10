Enna: disfunzioni negli ingressi dell’ospedale Umberto I

Ci sono giornate buone e altre dove bisogna munirsi di santa pazienza per affrontare la fila che si crea al Cup dell’ospedale Umberto I di Enna. La paura del Covid è superata e le persone per fortuna ricominciano a prenotare visite ed esami specialistici.

Da qualche settimana proprio all’ingresso del nosocomio, non propriamente a prova di passeggini e disabili in carrozzella, compaiono dei tornelli nuovi di zecca, che misurano mentre li oltrepassi anche la temperatura corporea, ma di fatto una vera vigilanza, per garantire la sicurezza all’interno della struttura, non esiste. O almeno non ci sembra.

Se all’ingresso centrale, prima dei tornelli, vi era un operatore addetto ai controlli, vi sono due accessi secondari, come più volte segnalato, che rimangono costantemente accessibili dai quali si può entrare in modo indisturbato. Porte spalancate, giorno e notte, per l’accesso posto al piano zero con tanto di divieto d’accesso incollato sopra la porta e quella, dirimpettaia al pronto soccorso, vicina alla radiologia. Si accede facilmente – si vedano i furti notturni anche dei distributori automatici – ma si fa fatica a orientarsi perché nessuno dà indicazioni sui percorsi da fare. Le tabelle sì ci sono, ma ricordiamoci anche dell’età media di chi frequenta il nosocomio.

Eppure davanti l’ospedale campeggia un’automobile della vigilanza. Ma cosa vigilano esattamente non si sa.

L’Umberto I, in termini di sorveglianza – come ci dichiara una signora – non rassicura. La sera si accede al nosocomio ma non esiste nessuno alla guardiola (anche per dare un’indicazione) e non vi è neppure un dissuasore per entrare con la macchina, mentre dal lato del pronto soccorso vi è un buio talmente pesto che “qualche sera fa – ci spiega la donna claudicante dopo la caduta – sono cascata per terra mentre raggiungevo la mia macchina e non ho visto dove mettevo i piedi. Risultato? Una caviglia gonfia e due dita nere come il cielo che mi circondava”. La foto ve la risparmiamo.

Fuori non è illuminato adeguatamente diventando perciò pericoloso, però la scala mobile resta interdetta per evitare agli over 65 di cascare e farsi del male. I buffi controsensi della sanità ennese.

Angela Montalto