Enna: disagi per la prescrizione di un farmaco, esposto di un cittadino

Mario Antonio Filippo Pio Pagaria si è rivolto alle autorità del territorio attraverso un esposto per denunciare una problematica relativa alla prescrizione di un farmaco. Se ne riporta qui di seguito il testo.

“Sono affetto da dermatite atopica, per cui da circa tre anni mi viene dispensato un farmaco che fa superare questa patologia. Il farmaco, fino ad oggi, essendo io residente a Enna, mi è stato dispensato dalla Farmacia Ospedaliera sita in contrada Ferrante presso il nosocomio Umberto I. Ma da oggi le cose sono cambiate, poiché l’ASP o l’Assessorato Regionale (questo non hanno saputo dirmelo), ha stabilito che il farmaco (molto costoso), venga dispensato dalla Farmacia ospedaliera laddove venga effettuata la prescrizione. In questo caso, nel mio caso e nel caso di tanti vecchietti, considerato che l’Unità operativa di Dermatologia si trova a Piazza Armerina, io (e tanti vecchietti e/ o disabili) sarò costretto a recarmi a Piazza Armerina dove il buon Dottore (mio dermatologo di riferimento nella Pubblica Sanità) è in forza all’ospedale di Piazza Armerina medesima. Oltretutto, l’Azienda Sanitaria provinciale, dovrebbe e potrebbe attivare un ambulatorio dermatologico , anche settimanale, presso l’ospedale di Enna nonché presso i vari poliambulatori del territorio in cui è residente il paziente o i pazienti, in maniera tale che questo farmaco possa essere prescritto nel luogo di residenza (siamo nel 2023). Quindi, io, che già ho determinati problemi, con la mia patologia, dovrei, stando all’incostituzionale e non so da chi adottato provvedimento, per ritirare i farmaci di tale grave malattia, recarmi periodicamente a Piazza Armerina e attendere che la farmacia del nosocomio me li dispensi. Non mi permetto di fare notare alla S.V.I. quali possano essere gli articoli del C.P. che vengono infranti ma la violazione dell’Art 3 della Costituzione, avviene certamente. A margine aggiungo: provino a mettersi Questi Signori, nei panni di quei vecchietti e/o disabili, che da Enna debbono spostarsi a Piazza Armerina. Colgo l’occasione per segnalare alla SVI che nel poliambulatorio di Enna alta, i prelievi ematici possono essere effettuati soltanto tre giorni alla settimana con notevole disagio per tutti gli anziani che ormai sono la maggioranza in Enna alta, e che al CUP di Enna bassa nonché a quello di Enna alta, ci sono file Interminabili. Sulla base di quanto sopra, faccio presente alla SVI che mi rifiuto di andare a prelevare il farmaco a Piazza Armerina ovvero che rifiuterò le cure fino a quando non sarà permesso a me a centinaia di pazienti, di poter ritirare i farmaci, nel nostro caso a Enna, ma nel caso di altri, nelle sedi dei poliambulatori dove sono residenti o comunque siano i più vicini possibili. Chiedo, qualora la SVI dovesse rilevare reati, di punirne gli artefici, individuando gli eventuali responsabili e chiedo altresì di essere avvisato in caso di archiviazione del presente esposto/denuncia”.