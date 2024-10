Enna: disagi alla viabilità provinciale per il maltempo. Tanti gli interventi, chiusa al transito la Sp 21

PUBBLICITÀ

I tecnici della Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Enna al lavoro senza sosta, già dalle prime ore del mattino, per assicurare la transitabilità delle arterie provinciali dopo le intense precipitazioni delle scorse ore che hanno provocato diversi smottamenti e la presenza di detriti e fango sui manti stradali.

PUBBLICITÀ

Tanti gli interventi effettuati nel versante nord e sud del territoio provinciale, coordinati dall’ingegnere capo dell’Ente, Daniela Lumera, e dal responsabile della Viabilità, il geometra Salvatore Ragonese.

L’unica arteria chiusa al transito veicolare è la Sp 21, Agira-scalo Raddusa, dallo svincolo autostradale alla stazione ferroviaria di Raddusa, nel tratto che dove è esondato il fiume Dittaino che ha trascinato detriti e fango.

Parecchi gli interventi per ripristinare la transitabilità in sicurezza, soprattutto nei tratti più critici, che hanno riguardato nel dettaglio: la Sp 15, Piazza Armerina Barrafranca, la Sp 54, Pergusa Parasporino, dove alcune famiglie erano isolate, la Sp 33 circonvallazione di Leonforte, la Sp 51, San Calogero per la presenza di massi, la Sp 21 bis, viadotto Palese, la Sp 94 Vignale Pirato, la Sp 101, la strada Risicallà Scioltabino, la Sp 130 la Bruchito Zagaria, la Sp 22, Agira Gagliano, la Sp 12 b, Barrafranca diga Olivo, la Sp 18 Agira Nicosia, la Sp 7a bivio Pirato Mulinello, la Sp 41 Centuripe Mandarano, la Sp 2 Enna bivio Kamut, la Sp 103, strada che costeggia il lago di Pergusa, la Sp 24 b, Centuripe Catenanuova, la Sp 91, Piano Noce in territorio di Pietraperzia, la 78 bivio Ramata bivio Rastrello, la Sp 95 Scarlata Girgia, la Sp 64 Scarlata Rossi, la Sp 85 Gagliano Castelferrato, la Sp 18, la Zagaria ponte Cimino e la Sp 145 Cannarella Alvarello. In tutte queste arterie sono stati eseguiti interventi tampone per garantire il minimo di transitabilità in sicurezza. Seguiranno nelle prossime giornate la pulitura definitiva del manto stradale e delle opere idrauliche.

Sono in programma interventi sulla Sp 7b, Assoro Dittaino, e sulla 59 nel territorio di Agira Regalbuto, sulla Sp 70 diga Sciaguana, mentre nella zona sud interventi sulla Sp 16 Piazza Armerina Mirabella Imbaccari, sulla Sp 35 la Valguarnera Raddusa, sulla Sp 10 Pietraperzia SS 121 ponte Braemi, sulla Sp 40 Aidone miniera Baccarato, e sulla a 65 Mirabella Imbaccari San Cono.

“Va sottolineato un aspetto molto rilevante – comunica il Libero Consorzio Comunale -. Se è vero come è vero che dobbiamo abituarci a situazioni meteo sempre più estreme, quale causa degli effetti dei cambiamenti climatici, è altrettanto vero che per mitigare questi effetti occorre anche la collaborazione dei privati. In modo particolare per una migliore gestione e tenuta delle strade occorre che i proprietari dei terreni sui lati a monte delle arterie facciano la dovuta manutenzione”.