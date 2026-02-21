Enna, disabilità negata a un ragazzo autistico: la presa di posizione della CGIL

PUBBLICITÀ

Un caso riguardante il riconoscimento della disabilità gravissima per un ragazzo affetto da autismo della provincia di Enna è stato segnalato dal Segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Enna, Alfredo Schilirò.

PUBBLICITÀ

«I genitori di un ragazzo affetto da autismo della provincia di Enna si sono dovuti rivolgere al giudice per vedere riconosciuta la grave diagnosi del figlio. L’ASP di Enna gli nega la disabilità gravissima nonostante le diagnosi fatte da più centri. In questa maniera, l’Azienda Sanitaria ennese si esime dal concedere i supporti da destinare al ragazzo. Il giudice del Lavoro con sentenza gli ha riconosciuto i supporti e l’Azienda invece ricorre in appello. Questo è il classico esempio della sanità nella quale non viene tutelato il diritto all’assistenza e alla disabilità ma viene rincorso solo il profitto, insomma la sanità gestita come una azienda che deve raggiungere il budget a fine anno».

Schilirò sottolinea inoltre le aspettative dei cittadini nei confronti del sistema sanitario locale e critica l’impatto delle procedure amministrative sui servizi.

«Da cittadini ennesi ci aspettiamo una sanità efficiente una sanità a passo d’uomo e una “umanizzazione” del servizio sanitario ennese, ma ci ritroviamo con una sanità legata e sottomessa alle burocrazie solo perché deve garantire i conti» — aggiunge Schilirò — «Notiamo con grande amarezza un accanimento delle istituzioni nei confronti dei più deboli, un accanimento nei confronti dei lavoratori che per motivi economici sono costretti a rinunciare alle cure e pertanto chiediamo — conclude Schilirò — che l’ASP di Enna e in particolare chiediamo al Direttore Generale Dott. Zappia di rivedere la posizione dell’azienda attraverso una commissione di medici, convocata in via eccezionale, per attestare l’invalidità del ragazzo nel più breve tempo possibile e quindi dare un po’ di serenità alla famiglia».