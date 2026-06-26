Enna, disabilità: dal Comune un pulmino elettrico in comodato al centro C.S.R.

In merito alla variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale è stato deliberato lo stanziamento della somma di 60 mila euro per l’acquisto di un pulmino elettrico da concedere in comodato pluriennale al centro C.S.R. di Enna, al fine di potenziare i servizi di trasporto dedicati alle persone con disabilità del territorio.
L’iniziativa nasce dall’ascolto che questa amministrazione ha praticato fin dalla campagna elettorale, nella volontà di garantire una maggiore inclusione sociale e una più efficace risposta ai bisogni delle famiglie e degli utenti che quotidianamente usufruiscono dei servizi socio-assistenziali. Il nuovo mezzo, dotato delle necessarie attrezzature per il trasporto in sicurezza di persone con ridotta mobilità, consentirà di migliorare gli spostamenti verso i centri di riabilitazione, le strutture sanitarie e le attività socio-educative.
«Con questo contributo intendiamo confermare il nostro impegno concreto a favore delle fasce più fragili della comunità. Investire in servizi e strumenti che migliorano la qualità della vita delle persone con disabilità significa costruire una comunità più inclusiva, solidale e attenta ai bisogni», ha dichiarato il sindaco Mirello Crisafulli.
«La collaborazione con il C.S.R. rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra istituzioni e realtà che operano quotidianamente nel sociale. Grazie a questo nuovo mezzo sarà possibile offrire un servizio ancora più efficiente e vicino alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie», ha dichiarato il vicesindaco Stefania Marino, assessore con delega alle Politiche sociali.
«Desidero ringraziare il C.S.R. per il prezioso lavoro svolto sul territorio e rinnovo la disponibilità di tutta l’Amministrazione a sostenere le iniziative volte a favorire l’autonomia, l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità», ha concluso la Marino.