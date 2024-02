Enna, Dipietro: “Vicinanza agli agricoltori in protesta”

PUBBLICITÀ

“Le politiche europee penalizzano gli agricoltori italiani e quelli siciliani in particolare. La vocazione agricola del nostro territorio rende centrale la protesta degli agricoltori ennesi a cui va la solidarietà e il sostegno dell’amministrazione comunale di Enna”. A dichiararlo il sindaco di Enna Maurizio Dipietro.

“Un livello di retribuzione giudicato inadeguato e il ricollocamento dei sussidi, una maggiore tutela del Made in Italy e l’aumento del prezzo del gasolio – prosegue il primo cittadino ennese – sono i fattori che necessitano di attenzione da parte delle forze politiche e per i quali esprimiamo la nostra vicinanza agli agricoltori in protesta”.