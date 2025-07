Enna, Dipietro sul Pisciotto: “Comune parafulmine di una situazione assurda, interesserò il Prefetto”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione del Sindaco di Enna Maurizio Dipietro.

La questione relativa ai lavori di risanamento dell’area del Pisciotto è, ormai, divenuta una vicenda da teatro dell’assurdo, con il Comune a fare da parafulmine alle giuste lamentele dei residenti e non solo, dopo essersi prodigato per individuare e reperire le somme necessarie per intervenire in maniera risolutiva in un’area, giova ricordarlo soprattutto al PD ennese, dimenticata da decenni a cominciare dalle amministrazioni targate proprio PD.

Mi chiedo, infatti, come sia possibile che un intervento di protezione civile possa durare anni, lasciando un’area storica della città in balia degli eventi atmosferici.

Purtroppo, da tempo, assistiamo attoniti ad un balletto incomprensibile che prolunga i tempi di intervento quasi a mutuare la famosa tela di Penelope. Ai continui e costanti solleciti del Comune a volte non si risponde nemmeno e a volte si risponde con inutili panegirici in burocratese. Ad oggi, secondo l’ultima nota pervenuta dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile e risalente allo scorso mese di aprile, dopo che faticosamente si è giunti all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori, lo stesso è stato inviato al servizio gare e contratti del medesimo dipartimento. Veramente inaccettabile, considerato che sono infruttuosamente trascorsi altri tre mesi e non si è dato nessun riscontro all’ennesimo sollecito inviato dal Comune alla fine del mese di maggio.

Nei prossimi giorni interesserò della questione S.E. il Prefetto di Enna, nella speranza di riuscire finalmente a sbloccare l’iter dell’appalto dei lavori.