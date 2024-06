Enna, Dipietro: “Prima del 2 luglio sarà garantito accesso pedonale alla pizzeria La Rupe”

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, è personalmente intervenuto sulla vicenda che riguarda la chiusura della pizzeria La Rupe, in conseguenza dei lavori di rifacimento dell’anello stradale attorno al Castello di Lombardia.

“Ho fatto presente ai tecnici interessati della vicenda – spiega il primo cittadino ennese – che la presenza dei diversi cantieri ed in particolare quello che riguarda l’anello attorno al Castello di Lombardia, non possono danneggiare oltremodo gli esercizi commerciali e, in particolare, La Rupe, che è stata costretta a sospendere l’attività”.

“Ho, quindi, disposto – chiarisce Dipietro – dopo aver esaminato tutti gli aspetti relativi soprattutto alla sicurezza e alla compatibilità con il corretto andamento dei lavori, che sia garantito in tempi brevissimi, ovvero prima delle celebrazioni del 2 luglio, un accesso pedonale a tale attività commerciale. Tale passaggio sarà garantito per tutta la durata dei lavori ad eccezione del tempo strettamente necessario ai lavori nella porzione di strada antistante l’accesso all’esercizio”.