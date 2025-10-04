Enna, Dipietro: “La radioterapia è una grave mancanza per l’utenza ennese”

Si pubblica dichiarazione del Sindaco di Enna Maurizio Dipietro.
Alle critiche già espresse pubblicamente nei confronti della nuova rete ospedaliera siciliana devo aggiungere la grave mancanza della possibilità, per l’utenza ennese e, in particolare, per i pazienti oncologici, di accedere, in ambito locale, a trattamenti di fondamentale importanza come la radioterapia. Una grave mancanza soprattutto alla luce del fatto che l’Asp di Enna è l’unica, tra quelle siciliane, a non esserne dotata.
Ciò costringe i nostri concittadini ad affrontare, oltre che la dura prova della patologia oncologica, anche l’evitabile disagio di trasferirsi in altre località per sottoporsi al trattamento sanitario.
Spero che la deputazione regionale, spesso pronta a spendersi per dispute campanilistiche, sappia cogliere l’occasione per garantire all’intera nostra collettività un servizio di prima necessità.