Enna, Dipietro: “Inaccettabili i tagli alla sanità. Chiarezza sull’ex CISS”

Si pubblica di seguito dichiarazione del Sindaco di Enna Maurizio Dipietro.

Nel corso della riunione della conferenza dei sindaci avente per oggetto la nuova rete ospedaliera regionale, svoltasi ieri alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità, Faraoni, e del Dirigente Generale dello stesso assessorato, Iacolino, ho avuto modo di evidenziare come i paventati ulteriori tagli dei posti letti, confermati dalla stessa esponente del governo regionale, sono inaccettabili poiché tendono ad indebolire ulteriormente soprattutto i presidi ospedalieri periferici, essenziali per garantire un livello dignitoso dei servizi sanitari in un territorio già ampiamente disagiato in conseguenza di tanti fattori negativi. Tagli che colpiscono anche il nosocomio ennese per il quale, tuttavia, va positivamente segnalato l’impegno in termini di nuovi reparti funzionali alla nascita del policlinico universitario.

Ho, poi, posto all’attenzione dei vertici assessoriali con estrema risolutezza la vicenda relativa all’utilizzo dell’ex Ciss, ceduto in comodato d’uso all’Asp di Enna e, ad oggi, ancora quasi del tutto inutilizzato. Non si trova, infatti, nessun riferimento sul piano provinciale che in quello regionale, in termini di utilizzo di questa struttura. Vicenda per la quale, se non vi saranno previsioni certe e chiare nella rete di prossima adozione, non escludo nessuna iniziativa, amministrativa e legale, finalizzata a mettere finalmente a frutto un comodato che dura da più di vent’anni.