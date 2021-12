Enna. Dipietro: “Chiusa la crisi politica. Gargaglione e Macaluso hanno scelto di restare fuori”

In riferimento al dibattito politico svoltosi ieri in Consiglio Comunale, il Sindaco Maurizio Dipietro ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“Con l’Assemblea Civica di ieri sera si è chiusa la crisi politica che aveva visto, nelle scorse settimane, l’animarsi di un dibattito all’interno di quasi tutti i gruppi consiliari di maggioranza e che aveva prodotto fuoriuscite dai gruppi di appartenenza o dalla giunta comunale di taluni consiglieri che avevano manifestato la necessità di chiarimenti politici ed amministrativi.

Il tempo trascorso ed il lavoro di tutti, Sindaco in testa, ha consentito di maturare un iter di chiarimenti e rinnovate condivisioni del percorso politico amministrativo uscito trionfalmente dalle urne dell’ottobre dello scorso anno e di ricomporre la squadra di governo nella migliore formazione possibile, sostenuta da una solida maggioranza consiliare.

Da questo progetto hanno scelto di restare fuori, non avendo sottoscritto il documento politico amministrativo concertato tra tutti i Consiglieri Comunali, la Consigliera Giuseppa Macaluso e il Consigliere Francesco Paolo Gargaglione, ai quali va il nostro ringraziamento per l’apprezzato contributo dato nei lunghi anni di collaborazione con l’Amministrazione, con l’auspicio che le nostre strade possano, ancora una volta, incontrarsi nel prossimo futuro.

Siamo certi che il Consigliere Gargaglione, uomo di solida formazione politica, saprà far conseguire alla scelta politica consumata, la necessaria determinazione circa la carica di Presidente del Consiglio Comunale, attribuitagli a seguito di un accordo politico con le forze di governo cittadino e per mezzo del voto dei Consiglieri Comunali di maggioranza, consentendo alla stessa maggioranza, nel rispetto delle più elementari regole democratiche, di eleggere alla più alta carica consiliare un proprio rappresentante”.