Enna: dipendenze patologiche, contest finale con le istituzioni scolastiche

PUBBLICITÀ

Lo scorso 3 giugno si è tenuto presso l’Aula Mingrino del P.O. Umberto I di Enna il “Contest finale” relativo ai progetti del PSN attivati a partire dall’anno 2023 presso la U.O.C. Dipendenze

Patologiche del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Enna.

L’evento ha visto la partecipazione del Direttore Generale, il dott. Mario Zappia, del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, la dott.ssa Carmela Murè, del dott. Giuseppe Laneri, Dirigente medico del Ser.D di Enna, dell’Ing. Enza Concita Emerilli, responsabile tecnico dei progetti per l’ASP di Enna e dei Dirigenti scolastici Prof.ssa Maria Silvia Messina per l’ I.I.S. “N. Colajanni” di Enna, Prof.ssa Graziella Bonomo per il Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” di Enna e di tutti i docenti e studenti afferenti ai due istituti scolastici.

Organizzatori del contest sono stati i professionisti dei progetti, tra i quali gli educatori professionali socio-pedagogici Dott.ssa Grazia Amico e Dott. Salvatore Prefetto, le psicologhe Dott.ssa Glenda Lo Giudice, Dott.ssa Silvia Geraci, Dott.ssa Sonia Rita Russo, Dott.ssa Selene Cangeri e Dott.ssa Jessica Lo Vetri.

Obiettivo della giornata è stato quello di restituire una sintesi degli interventi e degli obiettivi raggiunti nei percorsi scolastici, ma soprattutto offrire ai ragazzi uno spazio espressivo in cui comunicare il proprio punto di vista sulle dipendenze da sostanza e “sine substantia” (comportamentali), attraverso linguaggi alternativi come la fotografia, la musica, la pittura, la poesia, i poster e le presentazioni multimediali.

I progetti “Change” e “No Fumo… No Dipendenze”, avviati a partire da settembre 2023, hanno intercettato i bisogni educativi e psicosociali con interventi mirati di natura educativa e psicologica all’interno degli istituti scolastici afferenti al bacino d’utenza dell’Asp di Enna, coprendo il 75% dei territori presenti nella provincia di Enna con l’attivazione dei laboratori espressivi, gruppi di discussione e sportelli d’ascolto.

Durante il contest tutti i ragazzi presenti hanno avuto la possibilità di esporre gli elaborati. La valutazione è stata affidata agli stessi studenti, che hanno composto la giuria e decretato i primi tre classificati.

I premi sono stati consegnati dai dirigenti dell’ASP di Enna, in un clima di grande partecipazione ed entusiasmo. Grazie alla partecipazione e alla presenza del Presidente del CSI – Centro Sportivo Italiano – Salvino Bombara e del Direttore Tecnico Luca Ingrassia, è stata offerta una lezione gratuita sulla difesa personale ai primi tre classificati, in segno della promozione alla salute e del benessere psico-fisico.

“Iniziative come queste, di grande spessore sociale, e la stretta connessione tra il dipartimento di salute mentale e l’istituzione scolastica sono la chiave per giungere ad un obiettivo comune tra sanità e istruzione: la salute pubblica del cittadino” sono le parole del Dott. Mario Zappia, Direttore Generale dell’ASP di Enna.

Conclude la Dott.ssa Murè, Direttore UOC Dipendenze Patologiche: “L’attività di prevenzione nelle scuole è da sempre uno degli obiettivi portanti del DSM in quanto uno stato di equilibrio emotivo e psicologico sereno è quello che permetterà ai nostri ragazzi, uomini e donne di domani, di gestire le sfide quotidiane, stabilire relazioni positive e realizzare il proprio potenziale”.