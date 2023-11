Enna: dimensionamento scolastico, storia di una città che muore

PUBBLICITÀ

A nulla sono valse le assemblee, le proteste e le manifestazioni. Ieri è stata approvata, col solo voto contrario del rappresentante degli studenti e dei sindaci di Troina e Barrafranca, la proposta di ridimensionamento che vede nel capoluogo ennese l’istituzione di due poli, uno liceale e l’altro tecnico. Il polo liceale prevede l’accorpamento del Colajanni (classico, scienze umane e musicale) con il Farinato (scientifico) e il Lincoln (liceo linguistico), il polo tecnico prevede l’accorpamento del Lincoln (indirizzi tecnici) con il Federico II.

“In un sol colpo – dichiara il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco – decine di docenti e dipendenti A.T.A. ritorneranno ad essere precari e le nostre scuole diventeranno dei mega agglomerati di studenti a discapito della didattica e dell’efficienza amministrativa. In questi anni abbiamo perso di tutto. L’unica cosa che ci era rimasta erano le scuole e non siamo stati capaci di difenderle. Purtroppo, amara constatazione, finché non cambierà la classe dirigente che ci governa, a tutti i livelli, il declino della nostra comunità sarà irreversibile”.

“Stupisce e lascia perplesso – prosegue Greco – il fatto che il Sindaco di Enna non abbiamo votato contrario. Sono curioso di sapere le motivazioni di questo voto e gliele chiederò al prossimo consiglio comunale. Un applauso, invece, voglio farlo alle studentesse e agli studenti ennesi, gli unici che non hanno mai mollato, fin dal primo giorno, gli unici che si sono fatti sentire sempre, gli unici che ieri col loro voto contrario ad ogni proposta di dimensionamento hanno lanciato un messaggio chiaro a tutta la politica locale: noi non ci arrendiamo, noi non molliamo di un centimetro nella lotta alla difesa della nostra città. Gli ‘adulti’ prendano appunti ed esempio”.