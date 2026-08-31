Enna, dimensionamento scolastico: la Conferenza provinciale torna a riunirsi

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L’assemblea dei sindaci, riunitasi su iniziativa del presidente del Libero consorzio, Piero Capizzi, stamane ha rappresentato l’occasione per fare il punto sullo stato della rete scolastica del territorio provinciale, in vista degli adempimenti previsti dalla normativa sul dimensionamento scolastico.

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Tra i punti all’ordine del giorno, l’elezione dei rappresentanti dei Comuni in seno alla Conferenza provinciale, l’organismo tecnico-istituzionale a cui è affidata l’istruttoria del piano.

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La Conferenza ha discusso della predisposizione della proposta di piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica provinciale per l’anno scolastico 2026-2027. Ed è stata fissata una nuova seduta per il 10 settembre, nella quale l’organismo dovrà esprimere un parere determinante ma non vincolante sul dimensionamento.

Della Conferenza faranno parte i Comuni di Agira, Leonforte, Barrafranca, Regalbuto, Troina, Nicosia e Cerami. Il Comune di Enna vi rientra di diritto in qualità di capoluogo, completando il quadro degli otto Comuni interessati dal provvedimento.

Nel corso dei lavori, l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Enna, Marinella Adamo, ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione su un trend negativo che interessa la realtà scolastica del territorio. Quest’anno la provincia di Enna ha già registrato una riduzione di 17 unità di personale ATA. L’assessore ha inoltre segnalato il fenomeno, legato al calo demografico, di un’ulteriore contrazione delle dotazioni organiche in capo agli istituti scolastici.

Adamo ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici dell’Ambito territoriale di Caltanissetta-Enna, ma le difficoltà affrontate dalle scuole delle aree interne meritano un’attenzione particolare.

“Il calo del personale ATA registrato quest’anno è un segnale che non possiamo permetterci di sottovalutare — dichiara l’assessore Marinella Adamo — Il calo demografico rischia di aggravare ulteriormente la situazione delle dotazioni organiche nelle nostre scuole. Per questo seguiremo con attenzione i lavori della Conferenza provinciale”.