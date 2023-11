Enna: dimensionamento scolastico, gli studenti dei licei scientifico e musicale esprimono il loro dissenso

PUBBLICITÀ

Il recente piano di dimensionamento degli istituti scolastici nella provincia di Enna ha scatenato una forte opposizione anche da parte degli studenti del Liceo Scientifico Farinato e del Liceo Musicale Colajanni di Enna. I principali punti di dissenso riguardano la perdita di identità degli istituti scolastici, il rischio di una rappresentanza studentesca marginale, della diminuzione dell’efficienza delle segreterie e del taglio dei fondi.

Gli studenti del Liceo Scientifico Pietro Farinato si sono immediatamente schierati contro le proposte di accorpamento, manifestando il desiderio di preservare la propria indipendenza, anche alla luce della deroga prevista per i comuni montani di cui la città di Enna fa parte. Sostengono, infatti, che il loro istituto, con 450 iscritti, ha tutte le caratteristiche per mantenere l’autonomia. Un’altra riflessione degli studenti riguarda il fatto che la città di Enna non possieda nessuno dei requisiti previsti per la riorganizzazione degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo la Legge di Bilancio 2023 in merito a densità demografica e trasporti pubblici.

Gli studenti hanno anche partecipato a uno sciopero nazionale a Palermo lo scorso 17 novembre e hanno rimodulato le attività didattiche per questa settimana, durante la quale è stato proposto un programma didattico alternativo, prevedendo diverse attività laboratoriali gestite dagli alunni stessi, talvolta con la collaborazione dei docenti. Lunedì terranno una manifestazione in Piazza Vittorio Emanuele.

Anche gli studenti del Liceo Musicale dell’Istituto Colajanni di Enna hanno sollevato diverse preoccupazioni sulla questione annunciando una ferma opposizione.

Il Consiglio Comunale di Enna ha approvato nei giorni scorsi all’unanimità un documento che solleva dubbi sulla proposta della conferenza provinciale, evidenziando contraddizioni normative e la mancanza di considerazione delle deroghe per i comuni montani.

Il consigliere comunale Marco Greco, primo firmatario della mozione, ha dichiarato: “La battaglia non è finita, ma è un buon punto di partenza. Il fatto che si ponga all’attenzione della Regione questo documento è importantissimo sul piano politico perché ci dà l’opportunità di riaprire una partita a Palermo. Su questo bisognerà che sindacati e deputazione regionale sappiano cogliere questa opportunità e facciano valere le ragioni del Consiglio Comunale ennese”.

“E’ importante e da apprezzare il rapporto di solidarietà e di collaborazione che si è sviluppato in questi giorni tra gli studenti e i rappresentanti dei tre istituti, Lincoln, Colajanni e Farinato – ha commentato il rappresentante della consulta del Colajanni di Enna Simone Campione -. Mi preme ringraziare la nostra dirigente e le sue colleghe degli altri istituti per la disponibilità e la sensibilità che ha mostrato nei confronti di noi studenti e della causa per cui tutti lottiamo. E’ importante proseguire questa linea collaborativa per riunirci tutti sotto la stessa voce”.

La protesta ad Enna, quindi, continua, con gli studenti determinati a far sentire la loro voce.