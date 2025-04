Enna: digitalizzazione delle imprese, Confartigianato lancia Gate4Innovation

PUBBLICITÀ

Confartigianato Enna, in collaborazione con Confartigianato Imprese, annuncia il lancio di Gate4Innovation (G4I), il nuovo servizio pensato per supportare le imprese del territorio nella transizione digitale. E’ totalmente gratuito per le micro e piccole imprese grazie ai fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mentre le medie imprese potranno usufruire del servizio con un contributo agevolato del 10% sui costi ammissibili.

“Le sfide poste dall’innovazione digitale e tecnologica sono complesse da affrontare per le imprese, in particolare per quelle operanti in settori tradizionali e poco strutturate – dichiara Angela Maccarrone, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Enna -. La creazione di Gate4Innovation vuole rispondere alla necessità di fornire alle aziende uno strumento concreto e gratuito per comprendere dove si trovano oggi e quali strumenti possono adottare per innovare con successo”.

“La nuova era digitale ed un futuro legato alle nuove tecnologie sono già realtà. Ed è proprio qui che Confartigianato Enna entra in gioco. Saremo accanto alle imprese con un servizio di affiancamento su misura, pronti a offrire il supporto necessario per affrontare la transizione tecnologica. Attraverso attività di consulenza e supporto, vogliamo assicurarci che ogni imprenditore possa trovare la strada migliore per innovare la propria azienda, senza mai perdere di vista l’essenza del proprio lavoro”, aggiunge Peter Barreca presidente provinciale Confartigianato Enna.

Queste agevolazioni sono state previste per favorire la digitalizzazione e la crescita delle imprese, consentendo loro di accedere a strumenti strategici per l’innovazione senza ostacoli economici.

I posti sono limitati. Le imprese interessate possono contattare Confartigianato Enna per ricevere maggiori informazioni e aderire al programma e consultare l’Avviso al seguente link: https://www.confartigianatoenna.it/Al-via-Gate4Innovation-solution-srl.