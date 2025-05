Enna: differenziata, le istruzioni per le nuove utenze servite dal porta a porta

PUBBLICITÀ

A partire dal 1° giugno, il servizio di raccolta differenziata porta a porta sarà esteso a nuove utenze nel territorio comunale di Enna, finora non servite. Contestualmente, verrà chiuso il centro zonale di Piano Monelli.

Le nuove aree interessate dal servizio sono le contrade Jacopo, Parasporino – Fiumara di Cancro, Zagaria e Risicallà. Le abitazioni coinvolte si trovano nei fogli catastali 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 202, 203 e 204.

Tuttavia, non tutti gli immobili inclusi in questi fogli saranno automaticamente serviti. Per verificare se la propria abitazione rientra nel nuovo servizio, è necessario contattare EcoEnnaServizi ai seguenti recapiti: telefono: 0935 507118; email ecoennaservizisrl@ecoennaservizi.it; PEC protocollo@pec.ecoennaservizi.it. In alternativa, ci si può recare di persona presso gli uffici in via Pergusa 99, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00. È indispensabile avere a disposizione il codice catastale dell’immobile (foglio e particella).

Se l’immobile risulta compreso tra quelli serviti, sarà sufficiente ritirare il kit con mastelli e sacchi direttamente negli uffici EcoEnnaServizi e iniziare a seguire il calendario della raccolta porta a porta dal 1° giugno.

Da quella data, le nuove utenze non potranno più conferire i rifiuti presso il centro zonale dell’area artigiana. Le chiavette RFID attualmente utilizzate dovranno essere riprogrammate per poter prelevare i sacchi dai distributori automatici. Le chiavette non riconfigurate verranno automaticamente disattivate.