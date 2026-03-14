Enna: differenze e relazioni tra pari, all’IIS Lincoln l’esperienza del sitting volley

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Un percorso educativo dedicato alla riflessione sulle differenze, sull’inclusione e sulle relazioni tra pari attraverso lo sport. E’ quanto ha confermato l’attività di Sitting Volley svolta dagli studenti dell’IIS Lincoln di Enna coordinati dai Tutor Sportivi Valentina Puma e Emanuele Gallina nell’ambito delle attività del Progetto Differenze 2.0 promosso dall’Uisp.

L’obiettivo dell’esperienza era permettere ai partecipanti di mettersi nei panni degli altri, riflettere sui limiti fisici, sulla collaborazione e sull’importanza del lavoro di squadra.

Al termine della sessione sportiva – una partita di sitting volley – è stato somministrato in forma anonima un questionario di riflessione, con lo scopo di raccogliere impressioni, percezioni e opinioni dei ragazzi sull’esperienza vissuta e sui temi trattati dal progetto.

I risultati riportati in percentuali del questionario mostrano dei dati molto interessanti: circa il 45% degli studenti ha dichiarato di essersi sentito più vulnerabile del solito, non potendo contare sulla propria forza fisica o agilità; il 40% ha affermato di essersi sentito più collaborativo, sottolineando come nel sitting volley il gioco di squadra sia fondamentale per coprire il campo; il 15% ha provato inizialmente frustrazione, soprattutto per la difficoltà di gestire l’azione individualmente.

Per quanto riguarda il linguaggio utilizzato nello sport e nella vita quotidiana, alla domanda relativa a espressioni stereotipate come “tiri come una femminuccia” o “sembri un maschio”, i risultati mostrano che: il 50% degli studenti dichiara di sentirle spesso ma di trovarle fastidiose; il 30% afferma di sentirle spesso e di considerarle normali; il 15% le sente raramente; mentre il 5% dichiara di non averle mai sentite.

Un’altra sezione del questionario riguardava le nuove forme di violenza digitale e controllo nei social network. Molti studenti hanno riconosciuto di aver assistito almeno una volta a situazioni problematiche tra coetanei, in particolare: commenti offensivi o body shaming online (circa 55%); esclusione intenzionale da gruppi WhatsApp o chat (40%); controllo del telefono o delle password tra partner (25%).

Infine, nella sezione di riflessione critica, il 60% degli studenti ritiene che la forza fisica sia ancora oggi, in alcuni contesti, usata come giustificazione culturale per il controllo nelle relazioni, mentre il 35% pensa che si tratti soprattutto di casi isolati e solo il 5% ritiene che oggi ci sia piena parità.

Lo spazio aperto finale ha raccolto commenti positivi sull’esperienza: molti ragazzi hanno sottolineato come lo sport possa diventare uno strumento potente per comprendere le difficoltà degli altri e per sviluppare maggiore rispetto e collaborazione.

L’attività di sitting volley si conferma quindi non solo come momento sportivo, ma come un’esperienza educativa capace di stimolare empatia, consapevolezza e dialogo tra i giovani.