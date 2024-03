Enna: difetto di notifica a Zanardi e Occhino, rinviata l’udienza per la giornalista Rizzo

PUBBLICITÀ

Rinviata all’1 ottobre 2024 l’udienza davanti al gup, Giuseppe Noto, per la giornalista Pierelisa Rizzo, denunciata per diffamazione e diffusione di atti procedurali dai legali di Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato lo scorso 5 marzo per violenza sessuale aggravata a danno di minori. Il rinvio è stato determinato da un difetto di notifica ad altri due querelati, il presidente di rete l’abuso, Francesco Zanardi, e il giornalista Filippo Occhino.

Così mentre la giornalista Rizzo, difesa dagli avvocati Eleanna Parasiliti Molica e Giovanni Di Giovanni, è stata querelata 3 volte, sono 2 le querele per Occhino che dovrà comparire in aula con la Rizzo anche il 9 luglio.

La querela, già archiviata dalla Procura di Enna perché ritenuta infondata ma opposta dai legali di Rugolo, riguarda un articolo scritto dalla giornalista e pubblicato su Enna Live, giornale online diretto da Occhino, nel quale si riferiva di un video proiettato in aula durante una delle 22 udienze del processo contro Rugolo, che ritraeva il sacerdote in compagnia di giovani in atteggiamenti poco consoni per un prelato.

Si apprende che sarà anche rinviata l’udienza del 21 marzo prossimo, sempre per un’altra querela che il sacerdote ha fatto alla giornalista, perché il giudice è assente.