Enna, dieci sculture di Mario Termini in esposizione permanente al Teatro Neglia

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Il foyer del Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna ospita da ieri in esposizione permanente la nuova produzione scultorea del maestro Mario Termini.

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L’iniziativa prende vita da un gesto di profondo amore dell’artista verso la propria terra: la donazione alla città di dieci opere inserite nel progetto “I Volti dell’Appartenenza: le mani, la terra, il cuore”. Con questa donazione, ratificata e accolta ufficialmente dall’Amministrazione Comunale con deliberazione dello scorso 26 ottobre, viene istituito in città un secondo e suggestivo percorso scultoreo permanente dedicato al maestro ennese.

La scelta del foyer del Teatro Neglia come sede espositiva crea un dialogo naturale tra la drammaturgia della scena e la forza materia delle sculture. “I Volti dell’Appartenenza” non è soltanto una raccolta estetica, ma una testimonianza tangibile dell’intreccio indissolubile tra l’artista, la materia e le radici della propria comunità.

Le dieci sculture raccontano un viaggio sensoriale ed emotivo. Le Mani, simbolo del mestiere, del sapere artigiano e della plasmazione della materia attraverso il gesto e la passione; la Terra, sintesi del legame viscerale con la Sicilia, fonte primaria d’ispirazione formale e poetica; il Cuore, espressione della generosità civica e dell’intento di lasciare un’eredità culturale duratura alle future generazioni.

Le dieci opere potranno essere ammirate nel foyer del Teatro Neglia, dove resteranno esposte in modo permanente, arricchendo il patrimonio artistico e culturale della città.