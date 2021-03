Enna: didattica in presenza, gli studenti protestano

Gli studenti delle scuole superiori del Comune di Enna hanno deciso di intraprendere un’azione di protesta per manifestare le forti preoccupazioni circa il ritorno alla didattica in presenza.

“Le aule degli Istituti presenti sul nostro territorio – fanno sapere i rappresentanti di istituto – nonostante garantiscano il distanziamento interpersonale di un metro tra gli alunni e il distanziamento di due metri dalla cattedra, non sono sufficientemente attrezzate in relazione alle ore di lezione al fine di garantire una corretta aerazione dei locali scolastici. In alcuni Istituti il piano di rientro prevede una partecipazione del 75% della popolazione scolastica, ciò aggraverebbe l’affluenza interna alle aule aumentando così il rischio di contagio. Il rientro in presenza comporterebbe inoltre – prosegue la nota stampa dei rappresentanti di istituto – un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici ed in particolar modo di quelli extraurbani che non sempre garantiscano un adeguato distanziamento interno. A ciò si aggiunga che molti docenti non hanno ancora potuto procedere alla somministrazione del vaccino. Gli alunni sono conseguenzialmente spaventati di un rientro in presenza a scuola e per questo, da oggi, seguiranno regolarmente le lezioni solo in modalità a distanza: il nostro intanto non è quello di saltare giorni di scuola e per questo continueremo le nostre lezioni da casa”.

“Sarà nostra preoccupazione – concludono i rappresentanti – contattare in giornata il prefetto di Enna, la dott.ssa Matilde Pirrera, l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale Roberto Lagalla e il sindaco di Enna avv. Maurizio Dipietro”.

I rappresentanti di istituto sono Andrea Greco (coordinatore comunale della Federazione degli Studenti e rappresentante di istituto dell’IIS Napoleone Colajanni), Samuele Napoli (rappresentante di istituto dell’IIS Napoleone Colajanni), Roberta Barbera (rappresentante di istituto dell’IIS Napoleone Colajanni), Jacopo Matraxia (rappresentante di istituto del liceo scientifico Pietro Farinato), Federica Campanile (rappresentante di istituto del liceo scientifico Pietro Farinato), Francesco Intraguglielmo (rappresentante di istituto del liceo scientifico Pietro Farinato) e Matilde Maugeri (rappresentante di istituto del liceo linguistico Abramo Lincoln di Enna).