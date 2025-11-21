Enna: diciassette professionisti stabilizzati all’ASP

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha portato a termine un ulteriore processo di stabilizzazione che questa volta ha coinvolto diciassette professionisti del comparto sanitario, segnando così un momento importante nella valorizzazione delle risorse umane che da tempo operano con spirito di servizio nei presidi dell’intera provincia.

Si tratta di tre infermieri, sei fisioterapisti, un audiometrista, un educatore professionale socio sanitario, cinque operatori socio-sanitari (OSS) e un operatore tecnico, figure professionali che rappresentano la spina dorsale dell’assistenza quotidiana e che ora vedono riconosciuto il proprio impegno attraverso la firma di contratti a tempo indeterminato.

Questi operatori sanitari erano già parte integrante della realtà sanitaria ennese, prestando servizio nei diversi presidi e nelle varie strutture distribuite sul territorio provinciale, dove hanno avuto modo di costruire nel tempo competenze specifiche, relazioni professionali consolidate e una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e delle peculiarità dell’utenza locale. La loro stabilizzazione non costituisce quindi soltanto un atto amministrativo, ma rappresenta il riconoscimento concreto di un percorso professionale già avviato e del valore aggiunto che questi operatori garantiscono quotidianamente nell’erogazione dei servizi sanitari.

L’operazione si colloca naturalmente entro i limiti della dotazione organica prevista per l’Azienda e rispetta tutti i vincoli normativi che la Direzione non può superare ma all’interno dei quali ha scelto di dare sicurezza a chi già lavora da anni presso la ASP di Enna e ha dimostrato di saper rispondere con competenza alle esigenze assistenziali del territorio. Questa linea di condotta manifesta la volontà dell’Azienda di investire sulle risorse umane, riconoscendo che la qualità dei servizi sanitari si costruisce anche attraverso la serenità lavorativa che favorisce la creazione di équipe stabili e affiatate.

Il Direttore Generale, Mario Zappia: “Ogni lavoratore rappresenta un patrimonio di esperienza che l’Azienda intende preservare e valorizzare, consapevole che la qualità assistenziale passa necessariamente attraverso la stabilità occupazionale degli operatori, presupposto per costruire percorsi di crescita professionale all’interno dell’Azienda”.

Per i diciassette professionisti coinvolti, questa giornata segna l’inizio di una fase lavorativa caratterizzata da maggiore tranquillità e dalla possibilità di programmare il futuro con quella serenità che solo un contratto a tempo indeterminato può garantire.

La scelta operata dalla ASP di Enna riflette inoltre un orientamento più generale delle politiche sanitarie che individua nella stabilizzazione del personale uno strumento fondamentale per garantire continuità assistenziale e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Con questo ulteriore passo la Direzione Strategica dell’ASP conferma il proprio impegno verso politiche del personale trasparenti e orientate alla valorizzazione delle risorse umane, riconoscendo che il benessere dei lavoratori e la qualità dell’assistenza ai pazienti sono obiettivi inscindibili che procedono di pari passo nella costruzione di un sistema sanitario efficiente e vicino alle esigenze del territorio provinciale.