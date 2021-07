Enna: di nuovo fiamme al Corso Sicilia, interviene la forestale

Ancora fiamme al Corso Sicilia, il vento fa risvegliare i piccoli focolai e la paura. Pronto l’intervento del Corpo Forestale, sul luogo presente anche la Polizia Municipale.

Nel pomeriggio – come ci ha comunicato il presidente Lorenzo Colaleo – una ditta inizierà la pulizia in Corso Sicilia e un’altra ditta farà attività di prevenzione – firmata già la determina – nelle pendici che interessano la zona Belvedere, per avviare la capitozzatura (potatura) degli alberi e la pulizia del sottobosco. Poi sarà la volta di Viale Caterina Savoca