Enna, Di Maggio sugli impianti sportivi: “Servono strutture adeguate”

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“Un fine settimana di grande sport ad Enna. La città tutta ed i tifosi gialloverdi si preparano a vivere un fine settimana emozionante con la speranza di poter festeggiare o quanto meno avvicinarsi ai due importanti obiettivi stagionali”. È quanto afferma Gaetano Di Maggio di Noi Moderati Enna, commentando il weekend sportivo che attende la città tra pallamano e calcio.

Nel suo intervento, Di Maggio aggiunge: “Parliamo del sabato con la pallamano e la domenica con il calcio. Anche se con obiettivi diametralmente opposti, l’Haenna pallamano e l’Enna calcio vincendo le due partite interne potrebbero coronare ancora una volta un sogno. La promozione in massima serie per la pallamano e la salvezza per il calcio”.

Nella nota viene poi richiamata l’attenzione anche sulle strutture sportive cittadine: “I due incontri si giocheranno purtroppo, per il popolo ennese, su due impianti inadeguati e obsoleti. Spetta alla politica progettare e realizzare quello che serve, per mettere le due strutture, palazzetto dello sport, da realizzare altrove, e stadio, nelle condizioni di potere ospitare degnamente gli eventi, di alto valore sportivo, di queste due discipline che hanno sempre portato il nome e l’orgoglio ennese in giro per l’Italia”.