Enna: Di Maggio si dimette da commissario cittadino Udc

Gaetano Di Maggio si è appena dimesso da commissario cittadino dell’Udc. L’ex assessore provinciale ha lasciato la carica ma non la politica che lo ha visto protagonista, con più ruoli, per 30 anni come punto di riferimento della destra ennese e così ribadisce: “il mio non è certo un addio alla politica, tutt’altro, poichè rimane sempre viva in me la voglia di spendermi con tutto me stesso per rilanciare sotto l’aspetto socio-economico questo territorio”.

Di Maggio, nel lasciare l’incarico, ha voluto ringraziare il segretario provinciale Andrea Maggio “per avermi dato questa opportunità pochi mesi fa e i tanti amici, non solo del capoluogo, che mi hanno dato mandato, per l’ennesima volta, di rappresentarli”.

Gaetano Di Maggio ricostruisce il percorso politico fatto con l’Udc e le motivazioni che ne sono state alla base dicendo: “Il primo settembre scorso, giorno della mia nomina, ho iniziato un percorso, seppur brevissimo, mirato a costruire una lista d’appoggio all’allora candidato a sindaco Dario Cardaci. Esperienza sicuramente positiva anche se i risultati generali, non certo quelli dell’appena costituito Udc, non sono stati esaltanti. La mia nomina – prosegue – era al servizio soltanto di quel momento politico elettorale, pur condividendo valori ed ideali del partito. Mi ero ripromesso che mi sarei dimesso all’indomani della tornata elettorale, poi come capitato spesso, nella mia quasi trentennale attività politica, mi sono lasciato prendere dalla voglia di fare e di riuscire. Così inevitabilmente i tempi si sono allungati di qualche mese. Come sempre – conclude – ho dato tutto quello che potevo nell’interesse esclusivo del territorio e della cittadinanza”.