Enna: Di Maggio replica al Circolo di Fratelli d’Italia

Si pubblica qui di seguito replica di Gaetano Di Maggio alla nota stampa del Circolo di Fratelli d’Italia di Enna in merito all’esito delle recenti elezioni amministrative in provincia.

Onestamente mi è venuto da sorridere nel leggere l’analisi del voto provinciale, fatto tra l’altro, dal circolo comunale e non da quello provinciale di Fratelli d’Italia. Una nota stampa priva di fondatezza nei fatti, quanto carente sotto l’aspetto prettamente politico.

Io non ho detto il centro-sinistra vince sempre, io ho detto che il centro-sinistra vince in provincia di Enna, a differenza del resto d’Italia, dove spadroneggia. Inoltre considero doveroso fare sapere che la persona attaccata gratuitamente, cioè io, ha contribuito a scrivere la storia della destra ennese e siciliana degli ultimi 30 anni, partecipando alla fondazione del centro-destra in provincia di Enna insieme a Rino Ardica, Ugo Grimaldi, Mario Orlando e Massimo Greco, e, tra le tante cose, ricoprendo con grande onore anche la carica di assessore provinciale, unico assessore provinciale di destra nella storia repubblicana della provincia di Enna.

Passiamo alle ultime amministrative. Iniziamo dal comune dove FdI aveva il sindaco uscente, nonché segretario provinciale: nessun candidato a sindaco e soli 100 voti ai due candidati al consiglio che erano a sostegno del candidato sindaco classificato quarto nella competizione leonfortese. Questo non si chiama fallimento?

Passiamo all’altro grande comune della provincia dove si votava, Barrafranca. Il candidato a sindaco di FdI arriva ultimo e all’interno della propria lista, dove scattano quattro consiglieri, nessuno è di FdI. Orgogliosi?

Piazza Armerina è un discorso a parte, poiché in competizione c’è un sindaco uscente.

Lasciamo perdere Troina o Assoro, dove la partita era persa, ma si poteva perdere anche con uno scarto meno abissale, specie se in uno dei comuni in questione si ha un assessore regionale.

Io sono deluso e amareggiato del risultato provinciale complessivo del centro-destra, poiché non ho mai alimentato più forni, esempio Mpa e Fdi, ma ho sempre creduto in un contenitore che potesse contrastare il Pd nella mia provincia.

Concludo facendovi un augurio. Spero possiate organizzare e contribuire a fare eleggere deputati nazionali, magari eletti nella vostra provincia, senatori, deputati regionali, sindaci e presidenti della provincia come ho fatto io.