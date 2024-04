Enna, Di Maggio: “Poltrone… e il PNRR?”

PUBBLICITÀ

Pubblichiamo di seguito dichiarazione di Gaetano Di Maggio, esponente del centro destra ennese.

In questi ultimi giorni al Comune di Enna è successo di tutto e di più. Basta leggere i nomi dei nuovi assessori, ricordandosi necessariamente quello che è successo tra alcuni di loro ed il sindaco nel passato, per comprendere e solidarizzare con lo schifo che prova la stragrande maggioranza della cittadinanza ennese. Denunce, accuse, litigi e scontri accesissimi hanno caratterizzato il rapporto tra il sindaco e qualche neo assessore comunale.

Onestamente dopo quanto accaduto tra di loro e mettendomi per un attimo al loro posto non sarei stato capace neanche di prendere un caffè insieme, posso sicuramente immaginare quali nobili cause li hanno, per l’ennesima volta, allegramente ricompattati. Ma!!! Chiudo qui questo discorso perchè è stato detto tanto in tale senso e perchè onestamente non voglio farmi del male. Ci sono principi politici e morali che dovrebbero caratterizzare le scelte e i comportamenti di chi rappresenta la città e la collettività.

In molti pensano solo al… chi c’è ppi mi? Ho sempre combattuto questo tipo di politica ma dopo 35 anni di attività e impegno civico mi sono reso conto che forse è il tipo di politica che piace alla gente. Pazienza.

Il problema diventa, oltremodo, gravissimo quando non si fanno gli interessi della gente che si dovrebbe rappresentare. E’ notizia di qualche settimana fa, prima del terremoto politico ad Enna, che ad alcuni comuni sono andate certe cifre per il PNRR, ad esempio a Piazza Armerina più di 412 milioni di euro, al Comune di Aidone più di 67 milioni, mentre alla città di Enna solo 29 milioni.

Forse che nella città di Enna tutto va bene e quindi non manca niente?

A dire il vero il voto plebiscitario dato dal popolo ennese al sindaco Dipietro nel 2020 fa pensare proprio a questo, 17 consiglieri su 24 anche se è stato capace di perderne più della metà, vale a dire 9.

Io che vivo giornalmente la città avverto tutt’altra cosa. Abbiamo una città che sta cadendo a pezzi e non siamo capaci o non vogliamo risolvere qualche problematica grazie ai fondi del PNRR? Non vogliamo fare lavorare qualche giovane di Enna cosi va via anche lui? Assurdo!!!

Onestamente avrei capito e condiviso un terremoto politico al Comune di Enna di tale portata se a motivarlo fosse stato questo misero risultato sul PNRR, e invece no si è trattato solo di vera e propria spartizione di poltrone.

Non mi resta che fare un grosso in bocca al lupo alla città di Enna perchè visti questi scenari al Comune si prospettano tempi duri.

Al sindaco Dipietro chiedo di dimostrare con fatti concreti il suo amore verso questa collettività dimettendosi, quindi permettendo ai suoi concittadini di ridare una guida politica degna alla gloriosa città di Enna.