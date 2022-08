Enna, Di Maggio lascia Italia al Centro: “Non mercanteggio la mia dignità”

Gaetano Di Maggio ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile provinciale di “Italia al Centro” in quanto non ha condiviso la scelta nazionale sulle alleanze per le regionali in Sicilia. Di Maggio ha rifiutato anche un’ eventuale candidatura alle nazionali e, quindi, “per coerenza” ha comunicato di aver lasciato la guida del partito.

“Spiace lasciare un progetto che ho iniziato da zero – ha commentato Di Maggio – ma non mercanteggio la mia dignità”.

Di Maggio ha concluso dicendo che il suo impegno verso la collettività ennese non verrà meno.