Enna: Di Maggio e Savoca già al lavoro in vista delle prossime amministrative

PUBBLICITÀ

Soddisfatti del risultato ottenuto alle elezioni europee, Gaetano Di Maggio e Giuseppe Savoca sono già al lavoro in vista della consultazione cittadina ennese che si terrà nel 2025.

PUBBLICITÀ

“Si inizia a guardare al Comune di Enna – hanno comunicato – con grande interesse e una forte e chiara idea di città. La situazione nella quale versa la città è sotto gli occhi di tutti ed i cittadini non vedono l’ora di andare alle urne per dare una nuova guida alla città”.

“Castello, panoramica, stazione ferroviaria, villa Pisciotto, stadio Gaeta e tante altre situazioni altrettanto disastrate – proseguono – aspettano, in vano, risposte. Un Comune che da mesi non è capace di sanare la situazione assurda che si è venuta a creare nel viale Caterina Savoca. Per queste e per tante altre criticità, come la fuga costante di giovani, bisogna intervenire con una idea di città diversa”.

I due esponenti politici comunicano che promuoveranno una serie di incontri per iniziare un percorso politico-programmatico.