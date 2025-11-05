Enna, Di Maggio: “Continuo a credere nei valori del centrodestra”

PUBBLICITÀ

Gaetano Di Maggio, ex assessore provinciale di Enna, ha recentemente ufficializzato la sua adesione a Noi Moderati, spiegando le motivazioni della sua scelta e ribadendo la propria appartenenza al centrodestra.

«Perché ci si sente di centrodestra o perché aderire a un partito di centrodestra? Cosa significa essere o avere valori e ideali di centrodestra?» si chiede Di Maggio, introducendo la sua riflessione. «Io il centrodestra nel lontano 1993 lo pensai e lo fondai, nella mia realtà ennese, insieme a pochi altri, a dire il vero, perché ci credevo e onestamente continuo a crederci anche adesso con tutto me stesso».

L’ex assessore sottolinea come, per lui, «l’uomo e la donna di centrodestra hanno una visione della vita, prima ancora che della politica, ben precisa». Tra gli esempi cita il bisogno di «vivere in una realtà dove si può uscire e portare avanti la propria esistenza liberamente, senza dover rincasare presto», criticando «una politica troppo permissiva verso gli italiani» e «una politica scellerata di una certa sinistra che ha permesso a tantissimi clandestini di invadere le nostre città e le nostre vite».

«Qualsiasi persona vorrebbe tornare a casa e magari trovare la propria casa non occupata da delinquenti vari» aggiunge Di Maggio, «ma se così fosse, averla restituita nel più breve tempo possibile. Credo che per persone normali sia un ragionamento ovvio o no?»

Parlando del rispetto per le forze dell’ordine, Di Maggio afferma: «Nessuno si permetterebbe di aggredire, attentando alla loro stessa vita, le forze dell’ordine mandandole molto spesso in ospedale. Per noi questo sarebbe inaudito. Per non parlare di chi sta, vergognosamente, dall’altra parte, che addirittura chiede di condannare le forze dell’ordine se si difendono nell’espletamento delle loro funzioni».

Sul tema delle droghe, sottolinea che «le droghe, grandissima piaga del nostro tempo e dei nostri giovani, fanno male e vanno combattute con fermezza, senza se e senza ma».

Di Maggio rivendica anche la libertà personale e religiosa: «Crediamo che ogni individuo debba poter vivere la sua fede politica o religiosa liberamente, come liberamente si deve vivere la propria vita sessuale, senza che nessuno mai debba condizionare o limitare la propria libertà». Tuttavia, aggiunge, «non concepiamo quando altri devono imporre la propria visione ad ogni costo, ergendosi a paladini o profeti del politicamente corretto. Questo non possiamo né accettarlo né consentirlo».

Tra i valori ribaditi figurano la «centralità e sacralità della famiglia e della patria» e il rispetto della democrazia e della magistratura: «Siamo orgogliosi di avere in Italia il potere giudiziario autonomo e indipendente dagli altri poteri ed è proprio per questo che non vogliamo sia in alcun modo politicizzato».

Infine, Di Maggio richiama l’attenzione sulle fasce deboli: «È importante ricordare il rispetto delle fasce più bisognose e deboli alle quali va rivolta tutta l’attenzione di questo mondo».

«Arrivo sempre alla stessa conclusione» conclude, «che questa visione della vita, come ho detto prima, prima ancora della visione della politica, accomuna la stragrande maggioranza degli italiani. Credo che sia il sentire dell’uomo comune, il quale vorrebbe che lo Stato gli consentisse di vivere un’esistenza normale e tranquilla nel rispetto delle leggi».

«Provo pena per quei politici o presunti tali, senza distinzione tra destra o sinistra, che intendono la politica come strumento per avere un ritorno personale» aggiunge infine. «Trovo che questi individui rappresentino uno dei tanti mali della politica italiana. E provo ancora più pena per coloro che, pur di mangiare, si schierano dalla parte politica avversa ai propri ideali. Poveretti, io sarò sempre “alternativo” al vostro modo meschino di fare politica».