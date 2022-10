Enna, Di Maggio: “Clima di odio gratuito e pericoloso”

“Le scritte contro la seconda carica dello Stato sono frutto di un clima di odio utilizzato fin dalla campagna elettorale e portato avanti nei giorni successivi alle elezioni, da parte della maggioranza, delle due presidenze delle Camere, da parte di una sinistra che, in grave crisi di contenuti e di identità, preferisce ricorrere allo scontro ideologico per poter sopravvivere a se stessa”. Lo dichiara l’ex assessore provinciale ed esponente del centro destra in provincia di Enna Gaetano Di Maggio.

“Gli episodi gravissimi da condannare che colpiscono il neo eletto presidente del Senato – prosegue Di Maggio – derivano da motivazioni ideologiche che non hanno più motivo di esistere, ma che dalle opposizioni vengono utilizzate come riferimento per le proprie battaglie politiche tralasciando i temi reali del Paese. Si punta a creare divisioni sociali con fondamento ideologico. Un esempio? Definire la scelta dei presidenti come una scelta incendiaria e perversa, continuando, qualora ve ne fosse bisogno, ad inasprire un confronto politico che dovrebbe avere invece come obiettivo il bene della nazione”.

“Tutto il mondo politico italiano – prosegue Di Maggio – a partire dal segretario del principale partito di opposizione, dovrebbe dare l’esempio abbassando i toni senza cercare lo scontro a tutti i costi, portando la dialettica politica sul merito e non unicamente su posizioni faziose che nulla hanno a che fare con la ricerca della soluzione alle numerose emergenze con cui gli italiani stanno facendo i conti”.

“L’Italia – conclude – ha bisogno di risposte ed il tempo delle scaramucce è finito: è arrivato il momento che ognuno, secondo il proprio ruolo, affidato dal popolo italiano, con responsabilità si appresti ad affrontare il futuro con una visione costruttiva per risolvere i problemi dell’intera collettività”.