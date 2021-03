Enna. Di Gangi (Pd): “Il partito ritrovi l’unità”

“Il Partito Democratico ritrovi le ragioni dell’unità nell’interesse del Paese”. Si legge così in una nota stampa del segretario provinciale del Pd Vittorio Di Gangi.

“In un momento così drammatico a causa della pandemia da COVID-19 – prosegue la nota di Di Gangi – il Partito Democratico tutto non può rimanere senza una guida autorevole a sostegno di un Governo che dovrà dare risposte immediate e concrete per il rilancio del Paese. L’assemblea Nazionale, che si terrà fra qualche giorno, sia un momento di riflessione e di responsabilità per tutto il gruppo dirigente al fine di dare, con rinnovato spirito unitario, maggiore forza e sostegno al Segretario Zingaretti”.