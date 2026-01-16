Enna: depositata l’azione di classe contro Acquaenna

PUBBLICITÀ

È stata depositata ufficialmente in data odierna l’azione di classe promossa dal Comitato Senz’Acqua Enna contro il gestore idrico Acquaenna s.c.p.a.. L’iniziativa collettiva rappresenta l’esito di un lungo percorso di lavoro che, secondo quanto riferito dal Comitato, ha richiesto mesi di ricerche, numerose istanze di accesso civico agli atti e la gestione di un numero consistente di adesioni da parte dei cittadini coinvolti.

Il Comitato parla di “uno sforzo organizzativo senza precedenti”, sottolineando come il percorso per giungere al deposito dell’azione non sia stato privo di difficoltà. Nel corso della fase istruttoria, infatti, si è reso necessario procedere a una modifica del collegio difensivo, che risulta oggi composto dagli avvocati Claudio Longo, Luca Calì e Gianpiero Cortese.

Secondo quanto comunicato, lo sforzo profuso ha consentito di dare concretezza a un’azione risarcitoria che coinvolge “una vastissima parte della popolazione della provincia di Enna”.

In una nota, il Comitato affida il proprio messaggio a una dichiarazione dal titolo “Fiducia nella giustizia contro le prevaricazioni”, richiamando un riferimento storico come simbolo della lotta del cittadino comune contro gli abusi del potere: “Da anni subiamo prevaricazioni e ingiustizie in silenzio. Oggi ci presentiamo davanti alla Magistratura con la stessa speranza del mugnaio di Sanssouci che, minacciato di esproprio dal potente imperatore Federico II di Prussia, rispose con fiducia: ‘c’è pur sempre un giudice a Berlino!’”.

Nel comunicato, il Comitato sottolinea inoltre come, mentre “c’è chi, in vista delle imminenti scadenze elettorali, si affanna a tessere alleanze, inseguire visibilità e contendersi qualche poltrona”, l’azione intrapresa rappresenti una scelta diversa, orientata alla tutela concreta dei cittadini: “Senza incarichi, senza rendite di posizione, senza calcoli elettorali. Solo con il peso delle responsabilità e la forza della determinazione”.

Il Comitato evidenzia infine che, a suo avviso, laddove “la politica ha preferito voltarsi dall’altra parte o limitarsi agli annunci”, è stato assunto l’onere di una battaglia definita “complessa, onerosa e scomoda”, ribadendo che: “I diritti non si sbandierano nei comizi né si promettono in campagna elettorale: si difendono nei tribunali”.

Con il deposito dell’azione di classe, conclude il Comitato, “oggi, finalmente, la parola passa alla Giustizia”.