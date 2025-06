Enna: depositata la mozione a sostegno del popolo palestinese

PUBBLICITÀ

La mozione a sostegno del popolo palestinese è stata ufficialmente protocollata stamattina e depositata presso l’ufficio di Presidenza del Comune di Enna. A renderlo noto il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco.

“Nello specifico, una volta approvata – spiega Greco – il Sindaco avrà mandato da parte del Consiglio Comunale di chiedere in via istituzionale al Governo di promuovere il riconoscimento dello Stato di Palestina, il sostegno al cessate il fuoco e la promozione dell’invio di aiuti umanitari, la sospensione della vendita di armi ed armamenti a Israele, la richiesta di sanzioni europee contro il governo israeliano e contro i coloni responsabili delle violenze in Cisgiordania nonché l’applicazione piena e incondizionata dei mandati d’arresto emanati dalla Corte Penale Internazionale”.

“Nelle prossime ore – conclude Greco – sarà mia cura contattare personalmente le colleghe e i colleghi dei Consigli Comunali della provincia di Enna che hanno partecipato all’iniziativa di sabato, affinché la richiesta al Governo di un impegno concreto in favore del popolo palestinese arrivi da tutti e venti i Comuni della nostra Provincia”.