Enna: denuncia di Rugolo contro Messina e la giornalista Acqua, ieri udienza davanti al Gip

PUBBLICITÀ

Udienza davanti al Gip ieri mattina per Antonio Messina e la giornalista Manuela Acqua in seguito all’opposizione del sacerdote Giuseppe Rugolo alle richieste di archiviazione della Procura di Enna. Messina e Acqua sono stati denunciati da Rugolo per diffamazione e divulgazione di atti procedurali in seguito alla pubblicazione di un post sui social. Messina è il giovane che aveva denunciato il sacerdote per gli abusi subiti. Rugolo è stato condannato lo scorso marzo in primo grado a 4 anni e sei mesi per violenza sessuale aggravata a danno di minori.

PUBBLICITÀ

Presenti all’udienza i due denunciati, Messina e Acqua, difesi dagli avvocati Eleanna Parasiliti Molica e Giovanni Di Giovanni, assente il sacerdote, difeso dall’avvocato Mauro Lombardo in sostituzione di Denis Lovison.

Durante l’udienza il pm ha insistito nella richiesta di archiviazione, l’avvocato Lombardo ha fatto riferimento alla memoria presentata dal legale del prete, mentre gli avvocati Parasiliti Molica e Di Giovanni hanno supportato la tesi dell’inammissibilità della richiesta di opposizione sotto il profilo procedurale e l’infondatezza delle accuse avanzate.

Bisognerà ora attendere la decisione del Gip.