Enna: democrazia partecipata per il 2024, disponibili 30mila euro

Con delibera della giunta municipale di Enna n. 220 del 9/10/2024, sono stati attivati per l’anno 2024 gli strumenti di democrazia partecipata previsti dall’art.6 della L.R. n. 5/2014 e smi ed è stata individuato l’importo da spendere nell’anno 2024 con forme di democrazia partecipata, fissato in via provvisoria in € 30.000,00.

Possono presentare le proposte tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16º anno di età residenti nel territorio comunale, nonché tutte le persone giuridiche portatrici di interessi diffusi, quali ad esempio: associazioni, fondazioni, comitati, circoli, istituti scolastici, enti religiosi, enti pubblici e privati che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale mediante i loro legali rappresentanti, i quali sono tenuti ad esibire la certificazione che attesti la qualifica e i poteri posseduti a presentare ciascuno una sola scheda progettuale con un valore massimo non superiore all’importo totale e che rientrino in una o più delle seguenti aree tematiche: Attività Istituzionali in generale; Sicurezza ed Ordine Pubblico; Istruzione; Cultura; Sport; Turismo; Reti, Impianti ed altri interventi di manutenzione del Territorio; Ambiente, Igiene e sanita; Servizi Sociali; Sviluppo Economico; Protezione Civile; Trasporti e Mobilita.

La “Scheda Progetto”, scaricabile dal sito www.comune.enna.it, compilata, sottoscritta e con allegata copia del documento d’identità in corso di validità del/i proponente/i, dovrà essere trasmessa al Comune, entro le ore 12,00 del giorno 31/10/2024, a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.enna.it o a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente Piazza Coppola 2 Enna dal lunedì al venerdì.

Nella scheda progetto devono essere indicate le seguenti informazioni: titolo del progetto ed area tematica di afferenza; descrizione sintetica della proposta, dell’obiettivo, delle azioni per la realizzazione e dei risultati attesi; generalità, contatti telefonici ed indirizzi di posta certificata del proponente; luogo dell’intervento; costo approssimativo stimato.

Nella redazione del progetto, i soggetti proponenti sono invitati a tenere conto dei fattori di ammissibilità riportati nel regolamento. Ciascun avente diritto può presentare una sola scheda progetto.