Enna, democrazia partecipata: il Tar respinge il ricorso di Petra Aps

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Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato dall’associazione Petra Aps contro il Comune di Enna nell’ambito della procedura di democrazia partecipata 2025, confermando l’esito che ha visto vincitrice la proposta “Luminaria” presentata da Bottega Culturale.

La vicenda riguardava l’impugnazione della determina con cui il Comune aveva impegnato 18 mila euro per la realizzazione del progetto risultato primo nella consultazione popolare, oltre ai verbali delle operazioni di spoglio e del successivo riconteggio delle schede. Petra Aps chiedeva anche l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e il risarcimento dei danni.

Con la sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso e, di conseguenza, anche la domanda risarcitoria. Il collegio ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.