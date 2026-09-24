Enna, democrazia partecipata: al via la presentazione delle proposte

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Con Delibera di Giunta n. 304 del 21 settembre 2026, il Comune di Enna ha attivato gli strumenti di Democrazia partecipata per l’anno 2026. L’importo complessivo da destinare ai progetti è fissato in via provvisoria in 18.000 euro.

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Possono presentare una proposta i cittadini residenti a Enna che abbiano compiuto 16 anni e le persone giuridiche portatrici di interessi diffusi, con sede legale e operativa nel territorio comunale. Ciascun avente diritto può presentare una sola scheda progetto, per un importo non superiore alla somma complessiva prevista.

Le proposte devono riguardare una o più delle aree indicate nell’Avviso: attività istituzionali, sicurezza e ordine pubblico, istruzione, cultura, sport, turismo, reti, impianti e altri interventi di manutenzione del territorio, ambiente, igiene e sanità, servizi sociali, sviluppo economico, protezione civile, trasporti e mobilità.

La scheda progetto, compilata e sottoscritta, con copia di un documento d’identità valido, deve essere presentata entro le ore 12 del 6 ottobre 2026 tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.enna.it oppure a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Coppola 2, dal lunedì al venerdì.

La scheda deve indicare il titolo e l’area tematica, la descrizione della proposta, gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi, i contatti del proponente, il luogo dell’intervento e il costo stimato. Per le persone giuridiche, la presentazione avviene tramite il legale rappresentante, che deve esibire la documentazione attestante la qualifica e i poteri.

L’avviso completo e la scheda progetto sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Enna.