Enna, Democrazia Partecipata 2025: PETRA APS presenta ricorso al TAR

L’associazione PETRA A.P.S., rete ARCI, annuncia di aver depositato ricorso dinanzi al TAR di Catania contro gli atti con cui il Comune di Enna ha concluso la procedura di Democrazia Partecipata 2025, alla quale aveva partecipato insieme a numerosi altri enti, associazioni e gruppi cittadini con la proposta “Enna torna al Cinema”.

L’associazione spiega che la decisione nasce da “un senso di responsabilità verso le centinaia di cittadini che hanno sostenuto il progetto e verso tutte le realtà – nessuna esclusa – che hanno partecipato al Bilancio Partecipato”, sottolineando che “tutti hanno il diritto e l’interesse affinché le decisioni della Pubblica Amministrazione siano assunte nel rispetto di criteri di trasparenza e parità di trattamento”.

Secondo PETRA A.P.S., il ricorso al giudice amministrativo sarebbe stato inevitabile perché “a distanza di tempo non sono mai stati chiariti gli aspetti più controversi della vicenda”. Nel testo si aggiunge che “forse sarebbe stato opportuno affrontare la vicenda degnandola di maggiore attenzione” ed evitando “anche un certo sarcasmo espresso inopportunamente da parte di taluni sui social network”.

La nota richiama inoltre “i profili di criticità” legati alla procedura, “che ha visto addirittura due spogli delle schede a seguito della nota vicenda delle e-mail finite nello ‘spam’”, elemento che “pone enormi interrogativi… sulla regolarità procedimentale della consultazione”. L’associazione precisa che “il punto, tuttavia, non è chi vince una procedura né il valore culturale delle proposte presentate, ma la correttezza e la trasparenza del procedimento amministrativo, a tutela di tutti i proponenti e di tutti i cittadini che hanno partecipato”.

PETRA A.P.S. ricorda anche “il senso del progetto ‘Enna torna al Cinema’”: la proposta “ha raccolto il sostegno di oltre 650 cittadini” e ha riportato al centro “la necessità di restituire alla città uno spazio per il cinema”. Nella nota vengono rivolti ringraziamenti “a chi ci ha dato fiducia”, “a chi ha collaborato”, “a chi ha partecipato al dibattito pubblico con senso critico e rispetto” e “anche le altre associazioni e gruppi che hanno animato questa edizione della Democrazia Partecipata”.

Nel testo c’è anche un passaggio sul Comune: l’associazione afferma di voler “ringraziare anche il Comune, che ha trovato il tempo di far propria – almeno in parte… – l’idea alla base della nostra proposta”, pur sostenendo che non sarebbero arrivate “risposte chiare agli interrogativi sollevati” né sarebbe stato “riconosciuto il lavoro svolto da chi quella proposta l’aveva elaborata”.

«Non sappiamo se sentirci più orgogliosi per aver intercettato un bisogno reale della città o più rammaricati per le modalità con cui questa vicenda si è sviluppata – dichiara la Presidente Federica Barbarino –. Se oggi Enna torna a parlare di cinema significa che quell’idea aveva colto nel segno. Ma quando centinaia di persone si mettono in gioco, votano, discutono, partecipano, le istituzioni hanno il dovere di restituire loro un percorso limpido e comprensibile. Continueremo a lavorare per questa città con lo stesso spirito costruttivo di sempre, chiedendo soltanto che le regole siano rispettate e che la partecipazione sia davvero un valore condiviso».