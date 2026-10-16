Enna Democratica e Prima Enna replicano all’MPA su personale e emergenza topi

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I gruppi consiliari Enna Democratica e Prima Enna intervengono sulle questioni relative all’incremento delle ore del personale comunale e agli interventi per l’emergenza topi, replicando alle posizioni espresse dall’MPA dopo la seduta del Consiglio comunale: «Dispiace constatare come il gruppo consiliare MPA tenti, ancora una volta, di mistificare la realtà, offrendo alla cittadinanza una ricostruzione dei fatti distante da quanto realmente accaduto in Consiglio comunale. Fortunatamente esistono le registrazioni video della seduta, che consentono a chiunque di verificare le motivazioni politiche e tecniche ampiamente illustrate in aula».

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Sul personale comunale, i due gruppi affermano: «Sull’incremento orario del personale comunale, è stato chiarito che un emendamento a firma dell’onorevole Fabio Venezia, finalizzato proprio all’aumento delle ore lavorative del personale del Comune di Enna, ha già ottenuto l’approvazione della Commissione Bilancio dell’ARS. Un percorso concreto, già avviato nelle sedi istituzionali competenti, che punta a dare una risposta strutturale ai lavoratori».

Enna Democratica e Prima Enna intervengono anche sulla questione legata alla presenza di topi in città: «Sull’emergenza topi, il Comune ha già destinato 15.000 euro, prelevati dal Fondo di riserva, per realizzare gli interventi necessari. Sono stati inoltre coinvolti l’ASP e la Provincia, che hanno già manifestato la propria disponibilità a intervenire con ulteriori risorse economiche qualora gli interventi programmati dal Comune non dovessero risultare sufficienti».

I due gruppi contestano inoltre la posizione politica assunta dall’MPA: «Tutte circostanze spiegate dettagliatamente durante la seduta consiliare, con argomentazioni puntuali che l’MPA sembra aver dimenticato nel giro di poche ore. Viene dunque da chiedersi se si tratti di scarsa attenzione, insufficiente informazione o della precisa volontà di alimentare una polemica politica».

Nel comunicato viene richiamato anche il confronto sul Premio Neglia: «Questi ultimi, al contrario, hanno dimostrato un atteggiamento costruttivo, presentando una proposta concreta e realizzabile a sostegno del Premio Neglia, che l’Amministrazione e i gruppi consiliari Enna Democratica e Prima Enna hanno accolto favorevolmente».

La nota si conclude con una valutazione sul confronto politico in Consiglio comunale: «Per noi il confronto politico non è una gara a chi presenta più emendamenti o pubblica il comunicato più polemico, ma un esercizio di responsabilità verso la città. Enna merita serietà, coerenza e risposte concrete. Non ricostruzioni strumentali di quanto accade in Consiglio comunale».