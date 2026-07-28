Enna Democratica: approvate all’unanimità tre mozioni su pace, diritti e inclusione

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Tre mozioni presentate dal gruppo consiliare Enna Democratica sono state approvate all’unanimità dal Consiglio comunale di Enna nella seduta del 27 luglio. A renderlo noto è il capogruppo Mirko Andolina, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dalle proposte presentate dalle consigliere Laura Alvano, Mariarita Campione e Sara Pavone e sottoscritte dall’intero gruppo.

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«Si tratta di un risultato che ci riempie di soddisfazione, non soltanto per l’esito del voto, ma soprattutto per il valore politico e civile delle proposte avanzate. Tre mozioni che affrontano temi diversi, ma accomunati da una stessa visione: difendere i diritti, rafforzare la partecipazione democratica e promuovere una società fondata sulla pace, sull’inclusione e sulla tutela delle persone», afferma Andolina.

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La prima mozione, presentata da Laura Alvano, riguarda la contrarietà alla reintroduzione della leva militare obbligatoria, alla corsa al riarmo dei singoli Stati nazionali e la difesa dell’articolo 11 della Costituzione italiana.

«In un momento storico segnato da tensioni e conflitti internazionali, riaffermare il valore della pace, della cooperazione tra i popoli e del dettato costituzionale rappresenta una scelta di grande responsabilità istituzionale e politica», si legge nella nota di Andolina.

La seconda mozione, illustrata da Mariarita Campione, propone l’istituzione e la disciplina del Garante comunale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: «Investire sui diritti dell’infanzia significa investire sul futuro della nostra comunità, mettendo al centro le nuove generazioni e assicurando loro strumenti di ascolto, protezione e partecipazione».

La terza mozione, presentata da Sara Pavone, riguarda invece l’attivazione delle procedure previste dal regolamento del Consiglio comunale per l’elezione del Consigliere aggiunto, figura destinata a rappresentare le comunità straniere residenti a Enna: «Una scelta che rafforza la partecipazione democratica, favorisce l’inclusione e riconosce il contributo che tanti cittadini di origine straniera offrono ogni giorno alla crescita sociale, culturale ed economica della nostra città».

Secondo Andolina, «l’approvazione unanime di queste tre mozioni dimostra come, quando si affrontano questioni che riguardano i valori fondamentali della convivenza civile e l’interesse generale della comunità, sia possibile trovare una convergenza ampia tra tutte le forze politiche».

Il capogruppo di Enna Democratica rivolge quindi un riconoscimento alle tre consigliere del gruppo: «Come capogruppo di Enna Democratica, esprimo grande orgoglio per il lavoro svolto da Laura Alvano, Mariarita Campione e Sara Pavone. Non è un caso che siano le tre consigliere più giovani dell’intero Consiglio comunale: hanno dimostrato competenza, sensibilità, preparazione e una visione politica capace di guardare oltre l’ordinaria amministrazione, affrontando temi che parlano di pace, diritti, inclusione e futuro».

Infine conclude: «Il loro impegno rappresenta il volto migliore della politica: una politica che studia, propone, costruisce e dialoga. Una politica che mette al centro le persone e i principi costituzionali, contribuendo concretamente a rendere il Consiglio comunale un luogo di confronto serio e di produzione di idee utili alla comunità. Continueremo a lavorare con lo stesso spirito, portando avanti proposte che migliorino la qualità della vita dei cittadini, rafforzino la democrazia locale e rendano Enna una città sempre più inclusiva, attenta ai diritti e capace di guardare al futuro con coraggio e responsabilità».