Enna: delegazione della Fillea Cgil alla manifestazione di Roma

Una delegazione ennese della Fillea Cgil, il comparto dei lavoratori edili il cui segretario è Epifanio Riccobene, sabato scorso ha partecipato alla manifestazione di Roma indetta da Cgil per la difesa della costituzione.

“Il comparto edile, che da sempre rappresenta il motore dell’economia nazionale e che era stato negli ultimi anni in forte ripresa sopratutto in provincia di Enna – comunica il sindacato – con i provvedimenti presi dal Governo Meloni, come quello della sospensione del Bonus 110, vive adesso momenti di forte incertezza”.

La Fillea Cgil chiede da sempre anche incisivi provvedimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.