Enna: degrado al Belvedere, i Giovani Democratici chiedono interventi immediati

I Giovani Democratici di Enna segnalano una situazione di degrado al Belvedere Marconi, evidenziando rischi concreti per la sicurezza dei cittadini.

“Alla luce di un sopralluogo effettuato dalla giovanile – comunica il segretario Matteo Russo – sono emerse delle terribili voragini, nonché delle preoccupanti crepe che costellano la balaustra del nostro amato Belvedere Marconi. Un abituale luogo di ritrovo serale per i più giovani, per le fasce adolescenziali e frequentemente allietato anche dalla presenza di bambini, che rischia di mutare una tranquilla serata tra amici in una tragedia annunciata. Presenteremo un’interrogazione nei prossimi giorni per avere risposte immediate dall’amministrazione comunale, nella speranza di sollecitare un intervento immediato”.