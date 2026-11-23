Enna, definizione agevolata dei tributi: aderiscono oltre 1.500 contribuenti

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Scaduto l’11 novembre il termine per aderire alla definizione agevolata relativa alle tributarie per gli anni 2011-2020. Per i carichi precedenti al 2011 c’è tempo fino al 15 dicembre ma la procedura è gestita da Agenzia Entrate Riscossione.

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La misura ha consentito di sanare le pendenze per IMU-TASI, TARI, imposta sulla pubblicità e occupazione di spazi pubblici degli anni 2011-2020, oltre al Canone unico patrimoniale del 2021. Potevano accedervi sia i debiti in riscossione volontaria sia quelli finiti in contenzioso. I vantaggi previsti erano concreti: abbattimento degli interessi e riduzione delle sanzioni del 60 per cento, che saliva all’80 per cento scegliendo l’addebito diretto su conto corrente. Chi ha attivato un domicilio digitale tramite posta elettronica certificata (PEC) ha potuto ottenere rate più lunghe.

Oltre l’80 per cento dei contribuenti ha scelto il pagamento rateizzato con addebito su conto corrente. Gli altri hanno optato per il versamento in un’unica soluzione.

Il Comune di Enna è tra i primi in Italia ad aver attivato e collaudato la piattaforma telematica dedicata alla definizione agevolata.

«Oltre 1.500 contribuenti, da questo momento, non saranno più considerati debitori o morosi – dichiara l’assessore al Bilancio Giuseppe Trovato -. Si tratta di un fatto straordinario, che ci permetterà, a partire dall’anno prossimo, di investire in modo significativo sulla manutenzione stradale e su altre esigenze rimaste finora senza risposta».

Resta ancora aperta la possibilità di aderire alla rottamazione dei carichi antecedenti al 2011, con abbattimento di sanzioni e interessi. La domanda va presentata sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 15 dicembre 2026.