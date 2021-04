Enna: definito l’organigramma dell’associazione allenatori

Continua con una maggiore capillarità la ramificazione sul territorio della sezione provinciale Aiac, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, presieduta dal riconfermato Luigi Di Dio. Nell’ultima riunione del direttivo è stato ratificato l’organigramma sezionale così composto: presidente Luigi Di Dio, vice Sergio Colajanni, segretario Max Ricerca, consiglieri Renato Minacapilli, Angelo Russo, Vincenzo Bandinu e Roberto Torregrossa.

Nominati, inoltre, i tre coordinatori provinciali: Luca Tuttobene per il calcio a 5, Paolo Cammarata per il calcio femminile e Simone Giangreco per i preparatori atletici. Questi si rapporteranno con i coordinatori regionali per eventuali iniziative da organizzare sul territorio provinciale.

Nominati altri tecnici come referenti provinciali, con lo scopo di segnalare eventuali esigenze del territorio e far sentire così l’Aiac più vicina non solo ai tecnici ma a tutto il movimento del calcio. Questi sono: Renato Minacapelli per Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera, Mario Folisi per Villarosa e Calascibetta, Angelo Russo per Barrafranca e Pietraperzia, Fabio Picone per Catenanuova, Centuripe e Regalbuto, Nicola Cosimano per Leonforte, Assoro, Nissoria e Agira, Angelo Lombardo per Nicosia, Troina, Gagliano e Cerami.

“L’obiettivo dell’associazione è quello della continua formazione dei nostri associati – ha commentato il presidente provinciale Luigi Di Dio – e di essere presenti in tutti i comuni, mettendo sempre disponibilità, entusiasmo e spirito di servizio”.