Enna: definito lo staff della Orlando Pallamano

Completato l’organico della prima squadra e in attesa del riassetto tecnico del settore giovanile, la dirigenza ennese guidata da Flavio Guzzone e dai suoi collaboratori Enzo Arena e Luigi Savoca, ha annunciato lo staff che guiderà il team seniores nella stagione sportiva 2021-2022.

Direttore tecnico della società e allenatore della prima squadra è il prof. Salvo Cardaci che coordinerà l’attività dei vari allenatori che guideranno tutte le formazioni dell’H.C. iscritte ai vari campionati federali. Ad affiancarlo Mario Filiciotto, già da qualche anno alla guida delle formazioni giovanili della Orlando Haenna. Andrea Bongiovanni e Paolo Biondo, invece, si occuperanno dei portieri.

“Mario, Andrea e Paolo saranno per me figure fondamentali per la crescita di tutto il gruppo – evidenzia il tecnico Salvo Cardaci – ho voluto fortemente che si allargasse questo staff e spero che i risultati ci diano ragione. E’ mia consuetudine lavorare di equipe e per una società che punta a scalare posizioni importanti era necessario dare una struttura tecnica di questo tipo. Tra l’altro sia con Mario (nel passato) sia con Paolo all’H.C. Mascalucia, avevamo collaborato gomito a gomito e quindi loro si fidano della mia programmazione e io mi fido ciecamente di loro”.

“Sappiamo che sarà un campionato ostico per noi – continua mister Cardaci – basti pensare che su 12 squadre ben 4 (Fondi, Noci, Lanzara e Atellana) hanno già annunciato di voler puntare ai play-off promozione. Benevento, H.C. Mascalucia e Cus Palermo sono oramai da diverse stagioni ai vertici del campionato e poi ci sono le altre “sorelle” siciliane: Giovinetto Petrosino, Ragusa e la Pallamano Girgenti che sono tra le più attive nel mercato e diranno certamente la loro. In ogni caso sono e resto fiducioso – conclude coach Cardaci – abbiamo bene in mente quali sono i nostri obiettivi e sono sicuro che sapremo raggiungerli grazie al lavoro e all’entusiasmo di tutte le componenti societarie”.